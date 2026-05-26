Источник: форвард УНИКСа Пьерр продолжит карьеру в «Галатасарае»

Канадский форвард УНИКСа Дишон Пьерр, вероятно, покинет казанский клуб по окончании сезона и продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает портал Eurohoops со ссылкой на источники.

Для Пьерра это станет возвращением в Стамбул. В прошлом сезоне канадец, выступавший за «Фенербахче», помог турецкому клубу сделать требл — выиграть Евролигу, чемпионат и Кубок Турции. Дишон принял участие в 25 матчах Евролиги-2024/2025, в которых в среднем набирал 3,3 очка и совершал два подбора за 12 минут на площадке.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Пьерр провёл 27 матчей, 19 из них — в стартовом составе. В среднем форвард набирал 10,5 очка, делал 4,7 подбора и две результативные передачи за игру. УНИКС продолжает борьбу за выход в финал Единой лиги. Решающий седьмой матч пройдёт в Казани 28 мая.

