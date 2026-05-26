Георгий Жбанов провёл 150 матчей за «Зенит» в Единой лиге

Российский атакующий защитник Георгий Жбанов провёл 150 матчей за санкт-петербургский «Зенит».

«Поздравляем Жору с юбилейным матчем, наградой лучшего обороняющегося игрока лиги и желаем удачи в решающей встрече полуфинала!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Георгию Жбанову 28 лет. Уроженец Екатеринбурга начал заниматься баскетболом в 10 лет, в 13 лет переехал в спортшколу «Спартака», после чего оказался в структуре московского «Динамо». Дебютировал как профессиональный баскетболист в 2016 году, с 2023-го выступает за «Зенит».

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Жбанов был признан лучшим игроком защиты. В среднем россиянин набирал 8,8 очка, делал 3,8 подбора, 1,6 передачи и 1,2 перехвата.