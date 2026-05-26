Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Георгий Жбанов провёл 150 матчей за «Зенит» в Единой лиге

Георгий Жбанов провёл 150 матчей за «Зенит» в Единой лиге
Комментарии

Российский атакующий защитник Георгий Жбанов провёл 150 матчей за санкт-петербургский «Зенит».

«Поздравляем Жору с юбилейным матчем, наградой лучшего обороняющегося игрока лиги и желаем удачи в решающей встрече полуфинала!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Георгию Жбанову 28 лет. Уроженец Екатеринбурга начал заниматься баскетболом в 10 лет, в 13 лет переехал в спортшколу «Спартака», после чего оказался в структуре московского «Динамо». Дебютировал как профессиональный баскетболист в 2016 году, с 2023-го выступает за «Зенит».

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Жбанов был признан лучшим игроком защиты. В среднем россиянин набирал 8,8 очка, делал 3,8 подбора, 1,6 передачи и 1,2 перехвата.

Читайте далее:
Седьмой игре — быть! УНИКС на последних секундах вырвал матч у «Зенита» в Питере
Седьмой игре — быть! УНИКС на последних секундах вырвал матч у «Зенита» в Питере
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android