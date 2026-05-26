Защитник «Кливленда» прокомментировал возможное возвращение Леброна в команду

Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл прокомментировал возможное возвращение звёздного форварда Леброна Джеймса в команду.

«Это не ко мне. Я не пытаюсь создать заголовок, это не для меня. Я не собираюсь на это отвечать. Это вопрос не ко мне, это вопрос Коби Олтману, это вопрос Майку Гэнси, потому что я знаю: что бы я ни сказал, как бы я это ни сказал и как бы я ни пытался это обойти, это станет событием. Так что извините, я не дам вам ничего.

Вы должны спросить Коби и остальных. Всё, что я знаю, — это то, что у нас есть в раздевалке, и я готов идти в бой с этими парнями каждый день недели. Это всё, что у меня есть», — приводит слова Митчелла Basket News.