«Это лучший вариант». Инсайдер НБА назвал команду, в которую может перейти Кавай Леонард

Инсайдер НБА Лоу Мюррей заявил, что «Лос-Анджелес Клипперс» в случае обмена американского форварда Кавая Леонарда отдадут приоритет готовым игрокам, а не драфт-пикам. По его словам, потенциальная сделка с «Миннесотой Тимбервулвз» на данный момент выглядит наиболее привлекательной для обеих сторон.

«Я не думаю, что «Клипперс» должны быть заинтересованы в том, чтобы брать обратно этих текущих игроков «Уорриорз» [Дрэймонда Грина или Джимми Батлера] или, в случае Эндрю Уиггинса, бывшего чемпиона «Уорриорз». «Тимбервулвз» — вероятно, лучший из них. Я уверен, что Миннесота хотела бы объединить Макдэниелса, который тренируется с Каваем, с Энтони Эдвардсом. Это позволит им в следующем сезоне сказать: «Мы можем сделать ещё один шаг вперёд», тогда как «Клипперс» получат лучших игроков из всех потенциальных пакетов обмена. Это не лучший драфт-капитал, но это лучшие игроки», — сказал Мюррей в подкасте The Third Apron на YouTube.