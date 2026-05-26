Коллекционная карточка Вембаньямы была продана за $ 5,11 млн

Уникальная коллекционная карточка центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы — 2023 Prizm Black 1/1 — была продана за $ 5,11 млн. Об этом сообщает Sport Card Investor в социальной сети Х.

Фото: Cards Max в социальной сети Х

Эта сумма стала самой высокой за всю историю продаж неавтографных баскетбольных карточек НБА. Предыдущий рекорд самого Вембаньямы составлял $ 860 тыс., установленный в феврале 2025 года. Новая цена превысила его более чем в пять раз. Кроме того, это уже третья спортивная карточка с начала 2026 года, чья стоимость пересекла отметку в $ 5 млн.

Вембаньяма был выбран командой «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте НБА в 2023 году.

