Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Корстин — о Жбанове: Георгий — это тот игрок, который выкладывается на 100%

Корстин — о Жбанове: Георгий — это тот игрок, который выкладывается на 100%
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила игру форварда «Зенита» Георгия Жбанова, который перед встречей получил награду лучшему обороняющемуся игроку сезона-2025/2026.

«Поздравляю Георгия Жбанова с этой наградой. Я считаю, что она заслуженна на 100%. Действительно, Жбанов — это тот игрок, который самоотверженно играет в защите, выкладывается на 100%. Я знаю, что игроки из других команд не любят, когда он защищается против них, потому что он как клещ: он цепляется за своего оппонента и не дает продохнуть.

И, конечно, мы со стороны лиги отмечаем такую игру в защите, поэтому в этом сезоне он идеально подходит для этой награды. Но хочется отметить, что в этом сезоне Георгий не только удачно действует в защите, но и прекрасно проявляет себя в нападении и поэтому, возможно, будет претендовать на другие награды», — приводит слова Корстин официальный сайт «Зенита».

Читайте далее:
Официально
Георгий Жбанов признан лучшим по игре в защите в сезоне-2025/2026 Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android