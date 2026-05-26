Корстин — о Жбанове: Георгий — это тот игрок, который выкладывается на 100%

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила игру форварда «Зенита» Георгия Жбанова, который перед встречей получил награду лучшему обороняющемуся игроку сезона-2025/2026.

«Поздравляю Георгия Жбанова с этой наградой. Я считаю, что она заслуженна на 100%. Действительно, Жбанов — это тот игрок, который самоотверженно играет в защите, выкладывается на 100%. Я знаю, что игроки из других команд не любят, когда он защищается против них, потому что он как клещ: он цепляется за своего оппонента и не дает продохнуть.

И, конечно, мы со стороны лиги отмечаем такую игру в защите, поэтому в этом сезоне он идеально подходит для этой награды. Но хочется отметить, что в этом сезоне Георгий не только удачно действует в защите, но и прекрасно проявляет себя в нападении и поэтому, возможно, будет претендовать на другие награды», — приводит слова Корстин официальный сайт «Зенита».