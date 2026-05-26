Корстин — о серии «Зенита» и УНИКСа: очень много классного баскетбола высокого уровня

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин посетила шестой матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом, который прошёл 25 мая в Санкт-Петербурге и завершился победой казанцев (78:73). О самом противостоянии Корстин высказалась в интервью.

— Как и ожидалось, серия очень жаркая. Что можете сказать о противостоянии Петербурга и Казани?

— Действительно, серия интересная. Команды хотят победить, хотят выйти в финал, борются до конца. Очень много классного баскетбола высокого уровня. Я думаю, что истинные болельщики получают удовольствие от этой серии и наслаждаются игрой.

Всё решается на паркете, победителя трудно предугадать, потому что обе команды очень высокого уровня. Борьба очень жёсткая, команды не сдаются ни на секунду, — приводит слова Корстин официальный сайт «Зенита».