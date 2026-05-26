Президент Единой лиги Кущенко: Овечкин — герой нашего времени

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также о том, что к легендарному хоккеисту порой относятся как к роботу.

«Мы ждём Александра на матчах Единой лиги ВТБ в любой момент. Он прекрасный человек! Который, кстати, очень прилично играет в баскетбол. Мама ему всегда подскажет! Что касается будущего Александра, то любое решение должно исходить только от него самого. Если человек всё ещё чувствует энергию и желание, то он сам себя спросит и сам себе на всё ответит. А вот давление — давай забьём, надо добить — это, наверное, важная, но слегка популистская история.

Порой к Овечкину относятся как к роботу. Это его персональное решение. И мы должны будем его уважать, как только он его продекларирует. Овечкин уже велик, он прославляет страну и наш хоккей. Этому ещё нужно поучиться. Овечкин — герой нашего времени», — приводит слова Кущенко Legalbet.

