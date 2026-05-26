Ван Ганди назвал главного фаворита плей-офф НБА

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» и аналитик ESPN Джефф Ван Ганди высоко оценил игру команды «Нью-Йорк Никс» в нынешнем плей-офф и назвал её главным фаворитом на плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара

«Выиграть столько матчей подряд таким доминирующим образом – на мой взгляд, сейчас «Никс» являются главными кандидатами на титул. Они играют на очень высоком уровне, и у них всё складывается отлично. Вы можете говорить что угодно про проблемы «Атланты», «Филадельфии» или «Кливленда», но, когда ты выигрываешь выездные матчи плей-офф с разницей в 50 очков и буквально всех уничтожаешь, любой, кто пытается это принизить, неправ. Это лучший поход в плей‑офф в истории «Никс». Им ещё предстоит выиграть титул, но никогда не было команды «Никс», которая выглядела бы настолько доминирующе. Они просто громят соперников», — приводит слова Ван Ганди New York Times.

Напомним, в полуфинальной серии «Нью-Йорк Никс» со счётом 4-0 обыграл «Кливленд Кавальерс».

Таким образом, «Нью-Йорк» впервые с 1999 года вышел в финал НБА.

