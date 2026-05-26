«Это просто позор». Перкинс — об игре «Кливленда» в четвёртом матче серии с «Нью-Йорком»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс жёстко раскритиковал «Кливленд Кавальерс» после разгромного поражения от «Нью-Йорк Никс» в финале Восточной конференции (93:130). «Никс» выиграли серию со счётом 4-0 и впервые с 1999 года вышли в финал НБА.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара

«Это был один из, если не самый позорный момент в истории НБА. Их просто унизили и «разобрали». Это было унижение для всей лиги! Это просто позор. Полное отсутствие конкурентоспособности и борьбы на площадке в такой серии!» — приводит слова Перкинса NBA Courtside.

