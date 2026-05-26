«Это просто позор». Перкинс — об игре «Кливленда» в четвёртом матче серии с «Нью-Йорком»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс жёстко раскритиковал «Кливленд Кавальерс» после разгромного поражения от «Нью-Йорк Никс» в финале Восточной конференции (93:130). «Никс» выиграли серию со счётом 4-0 и впервые с 1999 года вышли в финал НБА.

«Это был один из, если не самый позорный момент в истории НБА. Их просто унизили и «разобрали». Это было унижение для всей лиги! Это просто позор. Полное отсутствие конкурентоспособности и борьбы на площадке в такой серии!» — приводит слова Перкинса NBA Courtside.