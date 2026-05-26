Аналитик ESPN Уиндхорст высказался о возможном возвращении Леброна в «Кливленд»

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что возможное возвращение звёздного форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» может зависеть от нового соглашения разыгрывающего команды Джеймса Хардена.

«Харден в следующем году останется игроком «Кавальерс». Он, скорее всего, откажется от опции продления и подпишет новое соглашение. И этот новый контракт, вероятно, будет структурирован так, чтобы позволить «Кливленду» опуститься ниже второго налогового порога. А как только они это сделают, у них появится возможность для крупного обмена. Будет ли это сделка по схеме сайн-энд-трейд с Леброном Джеймсом? Или обмен на другую звезду? Войдут ли они в борьбу за Янниса Адетокунбо? Попытаются ли обменять его и затем убедить Леброна прийти на существенно меньший контракт? Или просто соберут прежний состав? Всё это возможно», — приводит слова Уиндхорста Get Up ESPN.