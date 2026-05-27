Экс-защитник «Майами» Дэниэлс сделал выбор между Дончичем и Брансоном

Бывший защитник НБА, чемпион 2006 года в составе «Майами Хит» Антонио Дэниэлс объяснил, почему в споре между американским разыгрывающим Джейленом Брансоном и словенской звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем он отдаёт предпочтение лидеру «Нью-Йорк Никс».

«Я бы выбрал Брансона. И причина, по которой я так говорю, в том, что я видел, как Брансон играет с мячом и без мяча. Как бы талантлив ни был Лука, а он безумно талантлив, он может забивать откуда угодно на площадке и является отличным пасующим. Но я не видел его игру с низкой загрузкой мячом», — приводит слова Дэниэлса NBA Courtside в социальной сети Х.