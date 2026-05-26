Аналитик НБА Бэйлесс: судьи позволяют Каслу играть против Шея в американский футбол

Спортивный аналитик Скип Бэйлесс раскритиковал судейство в матчах финала Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс», заявив, что арбитры позволяют защитнику «Спёрс» Стефону Каслу чрезмерно жёстко играть против лидера «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. Счёт в серии равный: 2-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
25 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 82
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 13, Васселл - 13, Фокс - 12, Харпер - 7, Джонсон - 6, Корнет - 6, Барнс - 5, Маклафлин - 3, Олиник - 3, Шампани - 2, Брайант, Миллер, Бийомбо, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Хартенштайн - 12, Джо - 11, Холмгрен - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 5, Маккейн - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 3, Дорт - 2, Топич - 2, Уильямс, Карузо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл

«Судьи позволяют Каслу играть против Шея в американский футбол. Он может атаковать его, таранить, валить на землю, делать что угодно. Бить по рукам – и всё это вдали от корзины. У Стефона Касла было по пять фолов в каждой из последних двух игр, но их должно было быть 25. Потому что это происходит каждый раз – я никогда такого не видел. Прошлым вечером это дошло до абсурда, я даже твитнул: «Срочная новость: Стефон Касл только что попал в Pro Bowl», — приводит слова Бэйлесса ESPN.

Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 27 мая в Оклахоме.

