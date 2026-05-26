Аналитик НБА Бэйлесс: судьи позволяют Каслу играть против Шея в американский футбол

Спортивный аналитик Скип Бэйлесс раскритиковал судейство в матчах финала Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс», заявив, что арбитры позволяют защитнику «Спёрс» Стефону Каслу чрезмерно жёстко играть против лидера «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. Счёт в серии равный: 2-2.

«Судьи позволяют Каслу играть против Шея в американский футбол. Он может атаковать его, таранить, валить на землю, делать что угодно. Бить по рукам – и всё это вдали от корзины. У Стефона Касла было по пять фолов в каждой из последних двух игр, но их должно было быть 25. Потому что это происходит каждый раз – я никогда такого не видел. Прошлым вечером это дошло до абсурда, я даже твитнул: «Срочная новость: Стефон Касл только что попал в Pro Bowl», — приводит слова Бэйлесса ESPN.

Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 27 мая в Оклахоме.