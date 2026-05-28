Единая лига: расписание матчей 1/2 финала на 28 мая

В четверг, 28 мая, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

19:00 мск. УНИКС — «Зенит» (счёт серии 3-3).

На стадии 1/4 финала санкт-петербургский клуб обыграл екатеринбургский «Уралмаш», закончив серию со счётом 3-1. Казанцы на прошлой стадии встречались с МБА-МАИ, в серии с которой не потерпели ни одного поражения — 3-0.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.