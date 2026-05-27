Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 27 мая 2026, счет 127:114, плей офф НБА 2025/2026

«Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии. У Гилджес-Александер — 32 очка
Завершился пятый матч полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 127:114. Таким образом, «Оклахома» повела в серии со счётом 3-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
127 : 114
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

У хозяев лучшую результативность продемонстрировал защитник Шей Гилджес-Александер — 32 очка. Центровой Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл: 12 очков, 15 подборов. Другой центровой команды Чет Холмгрен также сделал дабл-дабл: 16 очков, 11 подборов.

Самым результативным в составе гостей стал американский защитник Стефон Касл, набравший 24 очка. Французский центровой Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, сделал шесть подборов и отдал одну передачу.

Следующий матч между командами состоится 29 мая в Сан-Антонио.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
