«Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии. У Гилджес-Александер — 32 очка

Завершился пятый матч полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 127:114. Таким образом, «Оклахома» повела в серии со счётом 3-2.

У хозяев лучшую результативность продемонстрировал защитник Шей Гилджес-Александер — 32 очка. Центровой Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл: 12 очков, 15 подборов. Другой центровой команды Чет Холмгрен также сделал дабл-дабл: 16 очков, 11 подборов.

Самым результативным в составе гостей стал американский защитник Стефон Касл, набравший 24 очка. Французский центровой Виктор Вембаньяма набрал 20 очков, сделал шесть подборов и отдал одну передачу.

Следующий матч между командами состоится 29 мая в Сан-Антонио.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».