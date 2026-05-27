НБА, результаты матчей плей-офф на 27 мая

В ночь на 27 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 27 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:114.

Таким образом, «Оклахома-Сити Тандер» повела в серии со счётом 3-2. Следующий матч между командами состоится 29 мая в Сан-Антонио.

Накануне, «Нью-Йорк Никс» закрыл серию Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0 и вышел в финал плей-офф НБА.

Напомним, «Оклахома» является действующим чемпионом НБА.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
