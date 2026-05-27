Карданахишвили: было бы интересно встретиться с Дёминым в сборной

Разыгрывающий баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ «Уралмаш» и сборной России Антон Карданахишвили заявил, что хотел бы сыграть вместе с баскетболистом «Бруклин Нетс» Егором Дёминым в составе национальной команды.

«Конечно, слежу за Дёминым, интересно смотреть, как наш человек за океаном играет. Было бы интересно с ним встретиться в сборной, может быть, получится какой-нибудь товарищеский матч придумать. Это сейчас один из наших топовых игроков», — приводит слова Карданахишвили ТАСС.

20-летний Дёмин провёл дебютный сезон в НБА за «Бруклин», сыграв 52 матча. В среднем за игру он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.

