Каннингем заработал $ 58,6 млн и занял пятое место в списке среди спортсменов до 25 лет

24-летний американский разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем занял пятое место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет. За последние 12 месяцев он заработал $ 58,6 млн.

У Каннингема пятилетний контракт с «Детройтом» на $ 269 млн. У американского баскетболиста более десятка спонсоров, включая Ford, Impossible Foods и State Farm. В феврале он приобрёл долю в бейсбольном клубе «Техас Рейнджерс».

В регулярном чемпионате Каннингем помог «Пистонс» занять первое место в Восточной конференции, набирая в среднем 23,9 очка, делая 9,9 передачи и 5,6 подбора за игру.