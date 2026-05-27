Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Каннингем заработал $ 58,6 млн и занял пятое место в списке среди спортсменов до 25 лет

Каннингем заработал $ 58,6 млн и занял пятое место в списке среди спортсменов до 25 лет
Комментарии

24-летний американский разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем занял пятое место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет. За последние 12 месяцев он заработал $ 58,6 млн.

У Каннингема пятилетний контракт с «Детройтом» на $ 269 млн. У американского баскетболиста более десятка спонсоров, включая Ford, Impossible Foods и State Farm. В феврале он приобрёл долю в бейсбольном клубе «Техас Рейнджерс».

В регулярном чемпионате Каннингем помог «Пистонс» занять первое место в Восточной конференции, набирая в среднем 23,9 очка, делая 9,9 передачи и 5,6 подбора за игру.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Нельзя критиковать «Детройт» за вылет от «Кливленда». «Пистонс» всё равно на верном пути
Нельзя критиковать «Детройт» за вылет от «Кливленда». «Пистонс» всё равно на верном пути
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android