Эдвардс заработал $ 69 млн и занял 2-е место в списке Forbes среди спортсменов до 25 лет

24-летний американский защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс занял второе место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет. За последние 12 месяцев он заработал $ 69 млн.

В 2023 году «Миннесота» подписала с Эдвардсом новый пятилетний контракт на $ 244 млн. За прошедший сезон он в четвёртый раз подряд сыграл в Матче всех звёзд НБА. В октябре баскетболист выпустил рэп-альбом при участии Big Sean, Pusha T, Quavo и Wale. В декабре вышла первая серия его документального сериала Serious Business. Среди спонсоров Эдвардса — Adidas, Prada и Sprite.

«Миннесота» проиграла «Сан-Антонио Спёрс» в серии второго раунда плей-офф НБА (2-4) и завершила сезон.