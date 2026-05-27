Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван тренер года в НБА

Назван тренер года в НБА
Комментарии

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в НБА. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Маззулла опередил в голосовании наставника «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстаффа и тренера «Сан-Антонио Спёрс» Митча Джонсона. Под его руководством «Селтикс» одержали 56 побед в регулярном чемпионате и заняли второе место в Восточной конференции. Команда вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Филадельфии Сиксерс» (3-4 в серии).

37-летний Маззулла стал первым главным тренером «Бостона» с 1980 года (после Билла Фитча), получившим эту награду, и лишь четвёртым в истории франшизы — после Реда Ауэрбаха, Тома Хейнсона и Фитча.

Сейчас читают:
Всё серьёзнее, чем кажется. Кто виноват в провале «Бостона»?
Всё серьёзнее, чем кажется. Кто виноват в провале «Бостона»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android