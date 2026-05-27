Назван тренер года в НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в НБА. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Маззулла опередил в голосовании наставника «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстаффа и тренера «Сан-Антонио Спёрс» Митча Джонсона. Под его руководством «Селтикс» одержали 56 побед в регулярном чемпионате и заняли второе место в Восточной конференции. Команда вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Филадельфии Сиксерс» (3-4 в серии).

37-летний Маззулла стал первым главным тренером «Бостона» с 1980 года (после Билла Фитча), получившим эту награду, и лишь четвёртым в истории франшизы — после Реда Ауэрбаха, Тома Хейнсона и Фитча.