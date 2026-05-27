Легионер из ЦСКА Кливленд: предвкушаю свою поездку в Норильск

Американский защитник ЦСКА Антониус Кливленд поделился впечатлениями от предстоящей поездки в Норильск и рассказал, что с интересом ждёт нового опыта в Заполярье.

«Предвкушаю свою поездку в Норильск! Правда, я слышал, что зимой там довольно мрачно. Это из-за полярной ночи? А летом там солнце вообще не садится? Вау! Я бы хотел спуститься под землю, как мои партнёры по команде, такого опыта у меня ещё не было!

Думаю, работать на руднике сложно. Но если работаешь в команде, всё получается! Это точно уникальный труд», — сказал американский баскетболист в видео на канале Единой лиги ВТБ в социальной сети VK.