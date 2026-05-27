«С такой игрой шансов нет». Тренер «Спёрс» — о поражении в пятом матче серии с «Оклахомой»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон прокомментировал поражение своей команды от «Оклахома-Сити Тандер» в пятом матче финала Западной конференции. Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 127:114. Таким образом, «Оклахома» повела в серии со счётом 3-2.

«Казалось, что немного не хватило всего. Сами не позволяли себе стабильно добиваться успеха во владении. Чтобы победить команду такого уровня на их площадке, когда на кону такие ставки, нужно быть значительно лучше. Неправильные позиции, неправильные защитные схемы, неверные решения — так это выглядело на ходу, но надо будет просмотреть записи. В таком матче с такой игрой на дистанции в 48 минут шансов нет», — приводит слова Джонсона официальный сайт НБА.

Следующий матч между командами состоится 29 мая в Сан-Антонио.