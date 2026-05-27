Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«С такой игрой шансов нет». Тренер «Спёрс» — о поражении в пятом матче серии с «Оклахомой»

«С такой игрой шансов нет». Тренер «Спёрс» — о поражении в пятом матче серии с «Оклахомой»
Комментарии

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон прокомментировал поражение своей команды от «Оклахома-Сити Тандер» в пятом матче финала Западной конференции. Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 127:114. Таким образом, «Оклахома» повела в серии со счётом 3-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Казалось, что немного не хватило всего. Сами не позволяли себе стабильно добиваться успеха во владении. Чтобы победить команду такого уровня на их площадке, когда на кону такие ставки, нужно быть значительно лучше. Неправильные позиции, неправильные защитные схемы, неверные решения — так это выглядело на ходу, но надо будет просмотреть записи. В таком матче с такой игрой на дистанции в 48 минут шансов нет», — приводит слова Джонсона официальный сайт НБА.

Следующий матч между командами состоится 29 мая в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Читайте далее:
Для «Сан-Антонио» Вембаньямы всё почти кончено. «Оклахома» в шаге от финала плей-офф НБА
Для «Сан-Антонио» Вембаньямы всё почти кончено. «Оклахома» в шаге от финала плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android