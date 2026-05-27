Инсайдер назвал самый реалистичный сценарий возвращения Леброна Джеймса в «Кливленд»

Аналитик и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигл считает, что в случае возвращения Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» наиболее вероятным вариантом будет сделка с «Лос-Анджелес Лейкерс», в которой ключевым активом станет центровой Джарретт Аллен.

«Самый реалистичный сценарий для возвращения Леброна, если предположить, что он захочет вернуться в Кливленд, — это «сайн-энд-трейд» с «Лос-Анджелес Лейкерс». Такая сделка жёстко ограничит «Кавальерс», поэтому поиск способов сократить зарплатную ведомость становится критически важным.

«Сайн-энд-трейд» по Леброну, несомненно, будет включать Джарретта Аллена ($ 28 млн), которого «Лейкерс» уже хотели приобрести ранее, а «Кавальерс» также могут провести собственный сайн-энд-трейд с форвардом Дином Уэйдом», — приводит слова Сила Clutch Points.