Защитник «Сан-Антонио» Касл: у нас нет привилегии играть так же жёстко, как «Оклахома»

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл после поражения в пятом матче финала Западной конференции от «Оклахома-Сити Тандер» (114:127) намекнул на разницу в судействе, заявив, что его команде не позволяют играть так же жёстко, как сопернику. «Оклахома» повела в серии со счётом 3-2.

«Пытаться играть через это, знаете, тяжело. Я просто думаю, что с их манерой защиты, с тем, как физично они играют, у нас нет той же привилегии, чтобы быть такими же физичными на другой стороне площадки», — приводит слова Касла Basket News.

Следующий матч между командами состоится 29 мая в Сан-Антонио.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.