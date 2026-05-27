Фанаты обвинили Вембаньяму в том, что он сказал партнёрам играть жёстко против Маккейна

Болельщики в социальных сетях обвинили центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму в том, что он подсказал партнёрам по команде Мэйсону Пламли и Бисмаку Бийомбо сыграть жёстко против разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джареда Маккейна. Инцидент произошёл в концовке пятого матча финала Западной конференции (114:127), «Оклахома» вышла вперёд в серии — 3-2.

В четвёртой четверти телевизионные камеры показали, как Вембаньяма разговаривает отдельно с Пламли и Бийомбо перед их выходом на площадку. Вскоре после этих разговоров оба баскетболиста «Спёрс» жёстко сфолили на Маккейне. Сначала Пламли ударил его сзади во время заслона, затем Бийомбо также совершил грубый фол. Скамейка «Тандер» требовала от рефери просмотра эпизода, но судьи позволили продолжить игру. Фанаты в соцсетях связали инциденты с видео разговоров Вембаньямы, обвинив француза в том, что он приказал партнёрам играть грязно.