Защитник «Кливленда» заступился за тренера команды Аткинсона после вылета из плей-офф

Звёздный защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл поддержал главного тренера Кенни Аткинсона, несмотря на критику в адрес специалиста после вылета команды из плей-офф. «Кавальерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Нью-Йорк Никс» со счётом 0-4 в серии.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 15, Харден - 12, Брайант - 10, Аллен - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Эллис - 5, Тайсон - 2, Томлин - 2, Шрёдер, Портер, Миникс, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр
Нью-Йорк Никс: Таунс - 19, Ануноби - 17, Шамет - 16, Брансон - 15, Бриджес - 15, Макбрайд - 11, Колек - 8, Робинсон - 8, Харт - 6, Дадье - 6, Альварадо - 4, Кларксон - 3, Хукпорти - 2, Сохан, Диавара

«Это просто смешно. Мы сделали то, чего нам не удавалось с 2018 года. И мы до сих пор говорим об этом? Одна критика повсюду. Опять вопросы к Кенни. Почему? Мы добрались до финала конференции. Многие считают это успехом. Здорово, мы добились его с Кенни. Не сами себя тренировали. Люди как обычно. Думаю, так же критикуют меня и Джеймса. Но мы отлично относимся к Кенни. Готовы двигаться дальше вместе с ним. Только это и имеет значение», — приводит слова Аткинсона журналист Майк Скотто на своей странице в социальной сети Х.

