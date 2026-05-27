Защитник «Кливленда» заступился за тренера команды Аткинсона после вылета из плей-офф

Звёздный защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл поддержал главного тренера Кенни Аткинсона, несмотря на критику в адрес специалиста после вылета команды из плей-офф. «Кавальерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Нью-Йорк Никс» со счётом 0-4 в серии.

«Это просто смешно. Мы сделали то, чего нам не удавалось с 2018 года. И мы до сих пор говорим об этом? Одна критика повсюду. Опять вопросы к Кенни. Почему? Мы добрались до финала конференции. Многие считают это успехом. Здорово, мы добились его с Кенни. Не сами себя тренировали. Люди как обычно. Думаю, так же критикуют меня и Джеймса. Но мы отлично относимся к Кенни. Готовы двигаться дальше вместе с ним. Только это и имеет значение», — приводит слова Аткинсона журналист Майк Скотто на своей странице в социальной сети Х.