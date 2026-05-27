Форвард УНИКСа Лопатин: классно, что решающий матч за выход в финал пройдёт в Казани

Российский форвард УНИКСа Андрей Лопатин поделился ожиданиями от седьмого, решающего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Счёт в серии — 3-3. Встреча пройдёт в Казани 28 мая.

«Ожидаю очень интересной игры при полных домашних трибунах. Классно, что решающий матч за выход в финал пройдёт в Казани. После выезда в Санкт-Петербург хочется ощутить всю мощь наших болельщиков и порадовать их победой», — приводит слова Лопатина телеграм-канал УНИКСа.

Напомним, 23 мая московский ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии (103:92, 4-1) и стал первым финалистом плей-офф Единой лиги.