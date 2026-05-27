Центровой УНИКСа Бингэм высказался о предстоящем седьмом матче серии с «Зенитом»

Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился ожиданиями от седьмого решающего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Счёт в серии — 3-3. Встреча состоится 28 мая в Казани.

«Думаю, нам нужно выйти уверенными в себе и защитить домашнюю площадку. Необходимо играть сплочённо и бороться до конца, чтобы показать, почему мы лучше», — приводит слова Бингэма телеграм-канал УНИКСа.

Напомним, 23 мая московский ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии (103:92, 4-1) и стал первым финалистом плей-офф Единой лиги.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.