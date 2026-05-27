Форвард «Реала» Лайлз хочет вернуться в НБА

30-летний канадский форвард «Реала» Трей Лайлз выходит на рынок свободных агентов. Его приоритетная задача — возвращение в НБА, но в Европе на игрока претендуют турецкий «Фенербахче» и израильский «Хапоэль». Клуб из Тель-Авива уже сделал баскетболисту предложение с зарплатой $ 4 млн. Мадридский «Реал» хотел бы сохранить игрока, но ограниченный бюджет снижает его конкурентные шансы, сообщает Sportando.

В сезоне-2025/2026 в Евролиге Лайлз набирал в среднем 13,5 очка, делал 4,5 подбора и 1,5 передачи за 21,2 минуты на площадке. Он помог «Реалу» дойти до финала, где набрал 24 очка, сделал восемь подборов и три перехвата.