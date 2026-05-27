Гилджес-Александер высказался о пятом матче серии с «Сан-Антонио»

Чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер после пятого матча финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (127:114) поблагодарил партнёров за победу и признал, что начал встречу неудачно.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Всегда говорю, что на площадке мы команда. Не смогли бы зайти так далеко, у меня не было бы такого индивидуального успеха, в целом успеха не было бы без 15 парней в раздевалке. Сегодня это доказали. Если бы на площадке было четыре-пять моих клонов, мы бы уступали 20 очков после первой четверти. Но парни отлично начали игру. Мне нельзя больше никогда повторять такой старт, ребята нас вытащили», — приводит слова Гилджес-Александера ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
