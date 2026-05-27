Гилджес-Александер высказался о пятом матче серии с «Сан-Антонио»

Чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер после пятого матча финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (127:114) поблагодарил партнёров за победу и признал, что начал встречу неудачно.

«Всегда говорю, что на площадке мы команда. Не смогли бы зайти так далеко, у меня не было бы такого индивидуального успеха, в целом успеха не было бы без 15 парней в раздевалке. Сегодня это доказали. Если бы на площадке было четыре-пять моих клонов, мы бы уступали 20 очков после первой четверти. Но парни отлично начали игру. Мне нельзя больше никогда повторять такой старт, ребята нас вытащили», — приводит слова Гилджес-Александера ESPN.