Центровой «Оклахомы» Холмгрен рассказал, как команде удалось нейтрализовать Вембаньяму

Американский центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен после пятого матча финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (127:114) объяснил, как его команде удалось нейтрализовать лидера соперника француза Виктора Вембаньяму. «Оклахома» повела в серии со счётом 3-2.

«За отдельными моментами суть игры заключается в цифрах. Я частенько забрасывал с навесов по карьере, это одна из самых эффективных комбинаций в баскетболе. Если хочешь затруднить сопернику работу, нужно закрыть самые простые варианты. Наши разговоры в команде сводятся к тому, чего мы хотим достичь на площадке и как это сделать. Что мы видим в плане друг друга, как можем помочь, стать лучше вместе. Все готовы выходить и делать свою работу, все воодушевлены. Победа всегда командная. Все, кто выходил на паркет, отметились важными действиями, именно так мы и должны выступать, чтобы показывать свою лучшую форму», — сказал Холмгрен в видео на YouTube-канале «Оклахомы».

