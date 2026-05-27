Баскетбол Новости

Центровой «Оклахомы» Холмгрен рассказал, как команде удалось нейтрализовать Вембаньяму

Американский центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен после пятого матча финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (127:114) объяснил, как его команде удалось нейтрализовать лидера соперника француза Виктора Вембаньяму. «Оклахома» повела в серии со счётом 3-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«За отдельными моментами суть игры заключается в цифрах. Я частенько забрасывал с навесов по карьере, это одна из самых эффективных комбинаций в баскетболе. Если хочешь затруднить сопернику работу, нужно закрыть самые простые варианты. Наши разговоры в команде сводятся к тому, чего мы хотим достичь на площадке и как это сделать. Что мы видим в плане друг друга, как можем помочь, стать лучше вместе. Все готовы выходить и делать свою работу, все воодушевлены. Победа всегда командная. Все, кто выходил на паркет, отметились важными действиями, именно так мы и должны выступать, чтобы показывать свою лучшую форму», — сказал Холмгрен в видео на YouTube-канале «Оклахомы».

