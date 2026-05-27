Маззулла: победы начинаются с игроков, а заканчиваются всеми членами тренерского штаба

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла, признанный тренером года в НБА, прокомментировал получение награды, подчеркнув вклад своих помощников.

«Вклад моих помощников – для меня самое главное. Долгие ночи, перелёты, планы на матчи, видеокоординаторы, которые режут записи и монтируют подборки, ассистенты, которые формируют игровой план. Столько всего вложено в каждую победу. Всё начинается с игроков, но заканчивается всеми членами нашего штаба. Мне жаль, что их нет рядом со мной. Вечная благодарность этим парням, которые тратят своё время вдали от своих семей, чтобы давать нам шансы на победу каждый раз», — приводит слова Маззуллы AP News.

37-летний Маззулла стал первым главным тренером «Бостона» с 1980 года (после Билла Фитча), получившим эту награду, и лишь четвёртым в истории франшизы — после Реда Ауэрбаха, Тома Хейнсона и Фитча.