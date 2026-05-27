Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кармело Энтони прокомментировал игру Вембаньямы в пятом матче серии с «Оклахомой»

Кармело Энтони прокомментировал игру Вембаньямы в пятом матче серии с «Оклахомой»
Комментарии

Бывший игрок «Денвер Наггетс» Кармело Энтони прокомментировал выступление центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в пятом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (114:127).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«С самого начала игры, ещё с разминки, показалось, что он действует на автомате. Не было обычной бодрости и энергии. Он был на шаг позади. Это было очевидно и в матче. Не успевал к борьбе за отскоки, за свободные мячи. Он выглядел уставшим. На него слишком многое навалилось. Давление, стресс. Но это часть игры. Пятый матч, надо разбираться, как продержаться. Это часть обучения. Он ещё молод, 22 года. Только начинает свой путь в лиге, разбирается, что к чему. Сегодня я видел молодого, усталого Вембаньяму, который не мог решить свои задачи. У которого был план на игру, но не было сил его выполнить. Ему нужно вернуться, уверен, что у него это получится — игра на периметре», — приводит слова Энтони NBA Courtside.

«Оклахома» повела в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится 29 мая в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Судьи грубо ошибались. Это помогло «Оклахоме» стать ближе к финалу?
Видео
Судьи грубо ошибались. Это помогло «Оклахоме» стать ближе к финалу?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android