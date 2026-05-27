Кармело Энтони прокомментировал игру Вембаньямы в пятом матче серии с «Оклахомой»

Бывший игрок «Денвер Наггетс» Кармело Энтони прокомментировал выступление центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в пятом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (114:127).

«С самого начала игры, ещё с разминки, показалось, что он действует на автомате. Не было обычной бодрости и энергии. Он был на шаг позади. Это было очевидно и в матче. Не успевал к борьбе за отскоки, за свободные мячи. Он выглядел уставшим. На него слишком многое навалилось. Давление, стресс. Но это часть игры. Пятый матч, надо разбираться, как продержаться. Это часть обучения. Он ещё молод, 22 года. Только начинает свой путь в лиге, разбирается, что к чему. Сегодня я видел молодого, усталого Вембаньяму, который не мог решить свои задачи. У которого был план на игру, но не было сил его выполнить. Ему нужно вернуться, уверен, что у него это получится — игра на периметре», — приводит слова Энтони NBA Courtside.

«Оклахома» повела в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится 29 мая в Сан-Антонио.