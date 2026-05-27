Тренер УНИКСа Перасович высказался о предстоящем седьмом матче серии с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от седьмого решающего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Счёт в серии — 3-3. Встреча состоится 28 мая в Казани.

«В нашем полуфинале встречаются две равные команды, показывающие хороший баскетбол. Поэтому считаю справедливым, что обладатель путёвки в финал определится в решающем седьмом матче. Оцениваю шансы соперников 50 на 50. Игру заберёт тот, кто выйдет с лучшей концентрацией и сохранит больше физических сил», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, 23 мая московский ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии (103:92, 4-1) и стал первым финалистом плей-офф Единой лиги.