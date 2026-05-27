Баскетбол Новости

Тренер УНИКСа Перасович высказался о предстоящем седьмом матче серии с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от седьмого решающего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Счёт в серии — 3-3. Встреча состоится 28 мая в Казани.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«В нашем полуфинале встречаются две равные команды, показывающие хороший баскетбол. Поэтому считаю справедливым, что обладатель путёвки в финал определится в решающем седьмом матче. Оцениваю шансы соперников 50 на 50. Игру заберёт тот, кто выйдет с лучшей концентрацией и сохранит больше физических сил», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, 23 мая московский ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии (103:92, 4-1) и стал первым финалистом плей-офф Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Минус главный по атаке. «Зенит» лишился лидера и получил седьмой матч с УНИКСом
Все новости RSS

