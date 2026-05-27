Гомельский отреагировал на слухи о возможном обмене Адетокунбо в «Бостон»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский отреагировал на слухи о возможном обмене чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо в «Бостон Селтикс» на лёгкого форварда «кельтов» американца Джейлена Брауна.

«Яннис Адетокунбо — выдающийся баскетболист, обладающий уникальными навыками. Его переход в «Бостон» может усилить команду в том случае, если тренер «Бостона» сумеет правильно вписать игрока в рисунок позиционного нападения. Однако Джейлен Браун может очень сильно изменить всю тактику игры и в защите, и в нападении. Другими словами, «Бостон» может стать совсем другим. И я затрудняюсь предсказать, станет ли клуб сильнее. Честно, я не думаю, что «Селтикс» имеет смысл «гнаться» за Адетокунбо, жертвуя Брауном», — написал Гомельский на своём официальном сайте.