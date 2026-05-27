Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легионеры ЦСКА назвали «самое русское имя»

Легионеры ЦСКА назвали «самое русское имя»
Комментарии

Баскетболисты московского ЦСКА в новом видео клубной пресс-службы рассказали, какое имя кажется им самым русским. Большинство легионеров сошлись на варианте Александр/Саша.

Права на видео принадлежат ПБК ЦСКА. Посмотреть его можно на официальной странице клуба.

Антониус Кливленд: Владимир. И есть ещё одно имя… Алек… Алекс… Александр. А… Алекс… Саша! Очень русское имя.

Каспер Уэйр: Иван. Или как говорят иногда Алекс… Александр? Звучит странно иногда для меня.
Интервьюер: Потому что говорят «Саша»?
Уэйр. Да, именно. Саша, да. Я не понимаю.

Ливио Жан-Шарль: Иван или Анна.

Мело Тримбл: Самое русское имя? Николай. Андрей. Андрей или Николай. Есть только два имени, которые… Нет! Александр. Александр, Саша. Потому что в нашей команде Саша [Чадов], Ганя [Александр Ганькевич]. Его зовут Саша. Один из наших тренеров Саша [Дубовицкий]. Это определённо создаёт трудности.
Интервьюер: Женские имена?
Тримбл: Женские имена? Наташа. Александра. Это всё, что я знаю…

Лука Митрович: Иван точно. У нас оно тоже есть, но когда я слышу «Иван», я… Я точно знаю, что он русский, — сказали спортсмены в видео.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Красно-синяя машина: почему превосходство ЦСКА в Единой лиге надо принимать как данность
Красно-синяя машина: почему превосходство ЦСКА в Единой лиге надо принимать как данность
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android