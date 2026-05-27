Легионеры ЦСКА назвали «самое русское имя»

Баскетболисты московского ЦСКА в новом видео клубной пресс-службы рассказали, какое имя кажется им самым русским. Большинство легионеров сошлись на варианте Александр/Саша.

Антониус Кливленд: Владимир. И есть ещё одно имя… Алек… Алекс… Александр. А… Алекс… Саша! Очень русское имя.

Каспер Уэйр: Иван. Или как говорят иногда Алекс… Александр? Звучит странно иногда для меня.

Интервьюер: Потому что говорят «Саша»?

Уэйр. Да, именно. Саша, да. Я не понимаю.

Ливио Жан-Шарль: Иван или Анна.

Мело Тримбл: Самое русское имя? Николай. Андрей. Андрей или Николай. Есть только два имени, которые… Нет! Александр. Александр, Саша. Потому что в нашей команде Саша [Чадов], Ганя [Александр Ганькевич]. Его зовут Саша. Один из наших тренеров Саша [Дубовицкий]. Это определённо создаёт трудности.

Интервьюер: Женские имена?

Тримбл: Женские имена? Наташа. Александра. Это всё, что я знаю…

Лука Митрович: Иван точно. У нас оно тоже есть, но когда я слышу «Иван», я… Я точно знаю, что он русский, — сказали спортсмены в видео.