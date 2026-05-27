Хавьер Паскуаль покинет пост главного тренера «Барселоны» после завершения сезона

Известный испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль подаст в отставку с поста главного тренера «Барселоны» после текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Барселона» благодарит Хавьера за работу, проделанную за эти месяцы, и желает удачи в будущем», – сказано в пресс-релизе.

Напомним, Хавьер Паскуаль является чемпионом Единой лиги (сезон-2021/2022) в качестве тренера санкт-петербургского «Зенита», а также дважды признавался «Тренером года» в чемпионате (2021, 2025). В «Барселоне» испанский специалист начал работу с ноября 2025 года.

Ранее появилась информация о переговорах Паскуаля с клубом «Дубай».