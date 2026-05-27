Трамп рассматривает возможность посетить финал НБА на «Мэдисон Сквер Гарден» — источник

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность появления на финальной серии НБА в «Мэдисон Сквер Гарден», где сыграет «Нью-Йорк Никс», сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.

Трамп ранее заявлял, что остаётся болельщиком поклонником «Никс» и следит за их выступлением.

«Мне очень нравится Джеймс Долан, я очень рад за него и за команду», — приводит слова Трампа издание.

Долан, владелец «Никс» и MSG, неоднократно жертвовал на кампании Трампа и называл его другом. Представитель MSG заявил, что президент — любой президент — всегда желанный гость на арене.

Если бы «Никс» проиграли четвёртый матч финала Восточной конференции, Трамп планировал посетить пятый матч в ночь на четверг по московскому времени, но команда закрыла серию с «Кливлендом» в четырёх матчах. Сейчас рассматривается появление непосредственно на финальной серии.

«Никс» вышли в финал НБА впервые с 1999 года. Соперником станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс». Трамп ранее посещал Супербоул, «Дайтону-500» и US Open, а 14 июня примет турнир UFC на лужайке Белого дома.

