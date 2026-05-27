Винс Хантер категорично ответил на вопрос, кто победит в серии УНИКС — «Зенит»

31-летний центровой краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» американец Винс Хантер категорично ответил на вопрос, кто победит в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и санкт-петербургской командой «Зенит». Решающий, седьмой матч состоится 28 мая и начнётся в 19:00 мск.

«Мне всё равно, кто выиграет в другой паре – УНИКС или «Зенит». Всё, что меня заботит – это то, что мы не вышли в финал и как теперь выиграть бронзу. А с кем именно предстоит играть, мне без разницы. Седьмой матч в их паре, конечно, посмотрю внимательно, потому что там определится наш соперник. Но каких-то прогнозов делать не буду. Кто нам достанется, тот пусть и достанется», — приводит слова Хантера пресс-служба клуба «Локомотив-Кубань».

Напомним, Хантер выступал и за «Зенит» (2023-2025), и за УНИКС (2022-2023).