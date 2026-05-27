«Олимпиакос» и финалист НБА «Нью-Йорк Никс» могут провести товарищеский матч летом

Победитель Евролиги «Олимпиакос» и вышедший в финал НБА «Нью-Йорк Никс» могут сыграть товарищеский матч. Идею озвучил греческий бизнесмен Никос Цакос, чей бренд Arrena выступает спонсором «Олимпиакоса».

«Мы поддерживаем команду нашего родного города и города, где мы выросли. Я родился в Пирее и переехал в Нью-Йорк в 17 лет. Мы счастливы, что обе команды — одни из самых исторических в мире. Скоро мы сможем сделать что-то вместе», — приводит слова Цакоса греческая редакция издания Sport24.

Его сын Панайотис Цакос добавил: «Это то, что мы обсуждаем с командой. Либо на открытие обновлённого стадиона, либо на «Мэдисон Сквер Гарден». Как вы знаете, с полумиллионом греков мы могли бы заполнить арену».

В составе «Олимпиакоса» выступают экс-игроки «Никс» Эван Фурнье и Франк Нтиликина. «Никс» вышли в финал НБА впервые с 1999 года и ждут соперника по паре «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс».

