Радоньич ответил, что станет решающим в ходе седьмой игры «Зенита» с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит» Деян Радоньич поделился мыслями насчёт предстоящей седьмой игры серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ сине-бело-голубых с казанским коллективом УНИКС. Матч пройдёт на арене «Баскет-холл» в Казани завтра, 28 мая, и начнётся в 19:00 мск. На данный момент счёт в серии 3-3.

«Это седьмой матч. В Казани нам нужно быть готовыми сделать всё, что потребуется, чтобы выиграть эту игру. Что будет решающим? Как всегда, это баланс в атаке и защите, который понадобится для нужного результата», — приводит слова Радоньича пресс-служба санкт-петербургского клуба.