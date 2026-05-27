Евролига оштрафовала «Олимпиакос» на € 8000 за файеры болельщиков в финальном матче

Евролига наложила штраф в размере € 8000 на «Олимпиакос» за зажжённые болельщиками файеры во время финального матча с «Реалом», сообщает пресс-служба турнира.

Около 18 тыс. болельщиков «Олимпиакоса» присутствовали на решающем матче, который прошёл на арене Telekom Center — домашней площадке «Панатинаикоса». «Олимпиакос» обыграл «Реал» 92:85 и завоевал четвёртый титул Евролиги в истории (1997, 2012, 2013, 2026).

После финала «Панатинаикос» провёл дезинфекцию и биологическую очистку арены, а также завершил ремонт повреждений, оставленных болельщиками соперника — включая сиденья, освещение и окна.

В качестве призовых чемпион получит € 2,4 млн, финалист «Реал» — € 2,1 млн.