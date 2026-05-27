Трамп подтвердил, что посетит одну из игр финала НБА в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп подтвердил слухи, что на следующей неделе он посетит матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и победителем в серии «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс» в «Мэдисон Сквер Гарден».

«У них [«Нью-Йорк Никс»] действительно есть несколько отличных игроков. Думаю, я пойду на один из матчей. Да, меня приглашали многие люди, в том числе [владелец «Нью-Йорка»], и я, наверное, пойду. «Нью-Йорк» действительно страдал годами. У них великолепный сезон. Они выигрывают все матчи!» — сказал Трамп во время общения с прессой.

«Никс» вышли в финал НБА впервые с 1999 года. Соперником станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс». Трамп ранее посещал Супербоул, «Дайтону-500» и US Open, а 14 июня примет турнир UFC на лужайке Белого дома.