Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трамп подтвердил, что посетит одну из игр финала НБА в Нью-Йорке

Трамп подтвердил, что посетит одну из игр финала НБА в Нью-Йорке
Комментарии

Президент США Дональд Трамп подтвердил слухи, что на следующей неделе он посетит матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и победителем в серии «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс» в «Мэдисон Сквер Гарден».

«У них [«Нью-Йорк Никс»] действительно есть несколько отличных игроков. Думаю, я пойду на один из матчей. Да, меня приглашали многие люди, в том числе [владелец «Нью-Йорка»], и я, наверное, пойду. «Нью-Йорк» действительно страдал годами. У них великолепный сезон. Они выигрывают все матчи!» — сказал Трамп во время общения с прессой.

«Никс» вышли в финал НБА впервые с 1999 года. Соперником станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс». Трамп ранее посещал Супербоул, «Дайтону-500» и US Open, а 14 июня примет турнир UFC на лужайке Белого дома.

Материалы по теме
Аналитик НБА сравнил ставку на Хардена в плей-офф с избранием Трампа президентом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android