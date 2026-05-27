НБА вынесла предупреждение Вембаньяме за отказ общаться с журналистами

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вынесла предупреждение Виктору Вембаньяме за нарушение правил доступа для СМИ после того, как центровой «Сан-Антонио Спёрс» не стал разговаривать с журналистами после пятого матча финала Западной конференции, сообщает ESPN со ссылкой на Шэмса Чаранию.

Представитель «Спёрс» через час после пресс-конференции тренера Митча Джонсона объявил, что Вембаньяма будет недоступен для общения. Француз реализовал четыре из 15 бросков с игры, набрав 20 очков, и сделал всего один подбор за первую половину — столько же, сколько за вторую половину третьего матча, что является его антирекордом в плей-офф. «Оклахома» реализовала 49% бросков при Вембаньяме на площадке — самый высокий процент, который когда-либо показывали против него в постсезоне.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

В 2023 году Джимми Батлер и Диллон Брукс были оштрафованы на $ 25 тыс. каждый за аналогичное нарушение. В апреле 2026 года Вембаньяма получил приз Мэджика Джонсона от Ассоциации профессиональных баскетбольных журналистов за «сочетание превосходства на площадке с сотрудничеством и изяществом в общении со СМИ и болельщиками».

«Спёрс» уступают в серии 2-3, шестой матч пройдёт в Сан-Антонио в четверг.

