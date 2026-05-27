Стал известен потенциальный пакет «Орландо Мэджик» за Джа Моранта

Инсайдер НБА Эван Сидери обнародовал в социальной сети Х возможную структуру сделки по обмену разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в «Орландо Мэджик».

По его данным, «Мэджик» могут получить Моранта, 32-й пик драфта-2026 и выбор первого раунда 2030 года (ранее отправленный в сделке по Десмонду Бейну). «Мемфис» получит Джейлена Саггса, Джонатана Айзека и Гогу Битадзе.

Морант провёл всего 20 матчей в сезоне-2025/2026 из-за травм, набирая в среднем 19,5 очка и 8,1 передачи. За последние три сезона он ни разу не сыграл больше 50 матчей. Предполагается, что «Мемфис» сделает ставку на глубину состава и надёжность, получив периметральную защиту Саггса, универсальность Айзека и фронткорт-глубину Битадзе.

