Перкинс раскритиковал выступление Вембаньямы в пятой игре с «Оклахомой»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс раскритиковал выступление центрового «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы в пятом матче финала Западной конференции с клубом «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 127:114 от.

«Во-первых, я не могу поверить, что собираюсь это сказать, но Вемби сегодня вечером просто уничтожили. Его разгромили. Хартенштейн переиграл его и в нападении, и в защите. Это первое. Во-вторых, мне ужасно не нравится, когда Вемби выходит на площадку и довольствуется бросками с дистанции. Виктор забывает, что он прежде всего центровой с навыками разыгрывающего. Когда он играет с полной отдачей и в атакующем режиме, его команда непобедима.

Но я думаю, что сегодня «Оклахома» вместе с Хартенштейном и Уильямсом отлично справились со своей задачей от начала до конца, постоянно прессингуя соперника и играя жёстко. И на протяжении всей игры мы впервые увидели, что Вемби выглядел уставшим. У него не хватало сил. И это из-за жёсткой игры двух центровых «Оклахомы», — приводит слова Перкинса портал Basket News.