Перкинс раскритиковал выступление Вембаньямы в пятой игре с «Оклахомой»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс раскритиковал выступление центрового «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы в пятом матче финала Западной конференции с клубом «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 127:114 от.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Во-первых, я не могу поверить, что собираюсь это сказать, но Вемби сегодня вечером просто уничтожили. Его разгромили. Хартенштейн переиграл его и в нападении, и в защите. Это первое. Во-вторых, мне ужасно не нравится, когда Вемби выходит на площадку и довольствуется бросками с дистанции. Виктор забывает, что он прежде всего центровой с навыками разыгрывающего. Когда он играет с полной отдачей и в атакующем режиме, его команда непобедима.

Но я думаю, что сегодня «Оклахома» вместе с Хартенштейном и Уильямсом отлично справились со своей задачей от начала до конца, постоянно прессингуя соперника и играя жёстко. И на протяжении всей игры мы впервые увидели, что Вемби выглядел уставшим. У него не хватало сил. И это из-за жёсткой игры двух центровых «Оклахомы», — приводит слова Перкинса портал Basket News.

