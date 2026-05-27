«Идеально подойдёт». Баркли ответил, в какую команду НБА советует перейти Леброну

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли ответил, в какую команду НБА советует перейти 41-летнему лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнику Леброну Джеймсу.

«Надеюсь, Леброн вернётся в «Кливленд». Думаю, это будет отличным способом завершить карьеру для него. Если он останется в «Лейкерс», они не смогут бороться за титул… и, кроме того, в какой-то момент им нужно будет передать команду Луке.

Я думаю, что «Кливленд» идеально ему подойдёт, поскольку эта команда слишком нестабильна, а он очень трудолюбивый игрок. Леброн сможет убрать некоторую нестабильность, и, если он перейдёт в «Кливленд», в следующем году они будут фаворитами Восточной конференции», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

