Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Баскетбол Новости

Фрейзер — о 14-м матче с УНИКСом: уже знаешь, какой зубной пастой пользуется соперник

Фрейзер — о 14-м матче с УНИКСом: уже знаешь, какой зубной пастой пользуется соперник
Капитан «Зенита» Трент Фрейзер поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который пройдёт 28 мая в Казани.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Поделитесь планом или секретом, как психологически настроиться на седьмой матч серии?
— Никаких секретов нет. Если ты понимаешь баскетбол, ты знаешь историю седьмых матчей, понимаешь, что это такое. Побеждает та команда, которая будет хотеть победы больше, играть жёстче, агрессивнее, будет готова ментально на все 40 минут. Думаю, нам нужно выйти и сразу показать это. Мы должны потребовать этого от себя, каждый должен быть готов к настоящей драке на 40 минут и быть готовым победить. Мы знаем, что легко не будет. Нам просто нужно забрать эту выездную победу. Вот и весь план. Никаких секретов. Это седьмой матч. Всё решают наши усилия, мы должны выйти на паркет и быть готовы.

— Если посмотреть на сезон, это будет ваша 14-я очная встреча во всех турнирах. Может ли УНИКС или «Зенит» удивить соперника?
— Когда играешь с командой столько раз, ты уже знаешь, какой зубной пастой они пользуются (улыбается). Мы играли друг против друга очень много в этом году, как вы сказали, впереди 14-й матч. Так что, повторюсь, этот матч сведётся к тому, кто хочет победы больше, кто будет играть жёстче. Это будет борьба все 40 минут. Мы должны быть готовы ментально и физически. Выйти и с самого стартового вбрасывания играть в жёсткий контактный баскетбол. Действовать вместе, получать удовольствие, но быть готовыми к битве на 40 минут, — приводит слова Фрейзера пресс-служба команды.

Счёт в серии — 3-3.

