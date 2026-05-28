«Инопланетянин выглядел как землянин». Бэйлесс — о выступлении Вембаньямы в 5-й игре

Авторитетный американский журналист и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал выступление центрового техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы в пятом матче финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 127:114 ОТ.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Вчера в пятой игре инопланетянин выглядел как обычный землянин. Он плохо показал себя во время игры, в конце игры и особенно после игры, когда уклонился от общения с прессой. Это было совсем не похоже на признание ответственности. На мой взгляд, это было просто ребячество», — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

