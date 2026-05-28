«Инопланетянин выглядел как землянин». Бэйлесс — о выступлении Вембаньямы в 5-й игре

Авторитетный американский журналист и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал выступление центрового техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы в пятом матче финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 127:114 ОТ.

«Вчера в пятой игре инопланетянин выглядел как обычный землянин. Он плохо показал себя во время игры, в конце игры и особенно после игры, когда уклонился от общения с прессой. Это было совсем не похоже на признание ответственности. На мой взгляд, это было просто ребячество», — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.