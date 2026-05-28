«Мяч должен идти через Вембаньяму». Гилберт Аренас — о нападении «Сан-Антонио Спёрс»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал атакующий подход «Сан-Антонио Спёрс» в финале Западной конференции.

«Когда нападение идёт через Вемби [Виктора Вембаньяму] — вы выигрываете. Когда ваши защитники решают, что это их время, — вы проигрываете. Почему это вообще рассматривается как вариант?

В начале игры Вемби должен получать мяч. Первые 5-10 розыгрышей — мяч у Вемби. Не должно быть такого: есть лишний пас, потом кто-то бросает трёхочковый после выхода с заслона. Кормите звезду ростом 224 см с самого стартового вбрасывания и стройте всё вокруг его присутствия внутри», — приводит слова Аренаса издание The Sporting News.

«Спёрс» уступают «Оклахоме» 2-3 в серии. Вембаньяма в пятом матче реализовал 4 из 15 бросков и набрал 20 очков. Шестой матч пройдёт в Сан-Антонио.

